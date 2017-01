CONCOURS: des places à gagner pour "Les Frissons de l'angoisse" d'Argento au cycle Home Sweet Home

*LE CONCOURS EST DÉSORMAIS CLOS, MERCI D'AVOIR PARTICIPÉ*

Du 14 décembre 2016 au 15 janvier 2017 se déroule, au Forum des Images, le cycle Home Sweet Home. En une trentaine de films, ce programme explore la maison au cinéma. «Machine à habiter comme à émouvoir*, la maison est à la fois personnage et décor, se prêtant à merveille aux représentations mentales d’univers tour à tour rassurants ou inquiétants autant qu’au déploiement romanesque».

Ce mercredi 4 janvier à 21h est diffusé l'un des chefs d’œuvre de Dario Argento, Les Frissons de l'angoisse. Réalisé durant l'âge d'or du cinéaste italien, ce film raconte, à Turin, l'histoire d'un professeur de musique américain qui est témoin du meurtre d’une médium. Traqué par le tueur, il enquête avec l’aide d’une journaliste...

Envie de commencer l'année par un grand film ? Nous vous proposons de gagner des invitations valables pour 2 personnes. Pour jouer, il suffit de nous envoyer votre nom et votre prénom en cliquant sur la signature en bas de cet article. Bonne chance !

