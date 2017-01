PSYCHOKINESIS: un thriller fantastique pour le réal de "Dernier train pour Busan"

Un homme doté de pouvoirs surnaturels tente de sauver sa fille, victime d'un accident inattendu.

Voici le pitch de Psychokinesis, un thriller fantastique réalisé par le Coréen Yeun Sang-Ho. Révélé par ses films d'animation King of Pigs et The Fake, Yeun a plus particulièrement été remarqué en France avec son film de zombies Dernier train pour Busan, qui a attiré près de 300.000 spectateurs. A l'affiche: Ryoo Seung-Ryong et Shim Eun-Kyung, qui ont déjà partagé l'affiche d'un film fantastique, Possessed, sélectionné en compétition à Gérardmer il y a quelques années. Psychokinesis sortira en Corée courant 2017. A suivre...

