Un restaurateur se lie avec un groupe de migrants qui vient d'arriver en Finlande.

Voici le pitch de The Other Side of Hope, le nouveau long métrage du réalisateur finlandais Aki Kaurismaki, cinq ans après Le Havre. The Other Side of Hope fait partie des premiers films annoncés en compétition lors de la prochaine Berlinale. Retrouvez cette liste en cliquant ici. Il n'a pas encore de date de sortie en France, mais cela ne saurait tarder. Une première bande annonce a été dévoilée, découvrez-la en cliquant ci-dessus.

