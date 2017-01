Pauline, infirmière à domicile, entre Lens et Lille, s’occupe seule de ses deux enfants et de son père ancien métallurgiste. Dévouée et généreuse, tous ses patients l'aiment et comptent sur elle. Profitant de sa popularité, les dirigeants d’un parti extrémiste vont lui proposer d’être leur candidate aux prochaines municipales.

Nous vous présentions en novembre dernier la première image de Chez nous, le nouveau film de Lucas Belvaux après le succès en 2014 de Pas son genre. Le réalisateur belge retrouve l'actrice de Pas son genre, Emilie Dequenne, qui joue le rôle principal de ce nouveau film au sujet sulfureux. André Dussollier, Catherine Jacob et Guillaume Gouix sont également à l'affiche. Chez nous sortira en France le 22 février. Sa bande annonce vient d'être dévoilée, découvrez-la en cliquant ci-dessus.

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques, concours et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !