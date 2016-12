CASTING JONBENET: première image du singulier documentaire sélectionné à la Berlinale

A Noël 1996, JonBenet Ramsey, mini-reine de beauté de 6 ans, est retrouvée sans vie dans la cave de son domicile. Ce fait divers a beaucoup fait parler et a servi d'inspiration notamment à Joyce Carol Oates pour son roman Petite sœur, mon amour.

Le documentaire Casting JonBenet revient sur cette histoire. La réalisatrice, l'Australienne Kitty Green, a passé 15 mois dans le Colorado où la fillette a vécu et où elle est morte, afin de chercher des réponses, susciter des réflexions, investissant la mémoire collective comme la mythologie inspirée par ce crime.

Casting JonBenet sera dévoilé dans la section Panorama de la prochaine Berlinale. Une première image a été dévoilée, découvrez-la dans notre galerie.

Source

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques, concours et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !