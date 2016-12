BOX-OFFICE FRANCE: Michael Fassbender et Jim Jarmusch brillent

Bide lors de son premier weekend d'exploitation outre-Atlantique, Assassin's Creed avec Michael Fassbender et Marion Cotillard a fait illusion lors de sa première semaine en France. Le blockbuster attire 881.017 spectateurs dans 543 salles. Il laisse loin derrière la comédie A fond qui porte mal son titre. Le film avec José Garcia réalise une moyenne par copie inférieure de moitié avec 386.345 spectateurs dans près de 500 salles. Parmi les plus petites sorties, belle performance de Paterson, le nouveau film de Jim Jarmusch. Le long métrage attire 100.137 spectateurs dans 114 salles. C'est à peu près autant que Joyeux bordel ! avec Jennifer Aniston (mais qui est deux fois plus distribué) ou le film d'animation La Bataille géante de boules de neige (qui dispose de trois fois plus de salles). Ce démarrage se situe au niveau de celui de Only Lovers Left Alive, qui fut déjà un beau succès en France.

Du côté des anciennes sorties, les vacances scolaires profitent à la fréquentation. Rogue One: A Star Wars Story se maintient bien (-25.2%, 3.143.303 spectateurs en 2 semaines), tandis que Vaiana, la légende du bout du monde fait encore mieux en ne reculant que de 1.8% (3.904.913 spectateurs en un mois). L'effet est moins visible sur le mélodrame Manchester by the Sea, qui chute de 45% dès sa deuxième semaine d'exploitation (167.644 entrées en tout).

