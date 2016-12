ISLE OF DOGS: une affiche teaser pour le prochain Wes Anderson

Isle of Dogs racontera l'odyssée, au Japon, d'un garçon à la recherche de son chien.

Il s'agit du nouveau film de Wes Anderson après le succès de Grand Budapest Hotel, qui a attiré 1.5 million de spectateurs en France, a reçu le Grand Prix à la Berlinale et plusieurs Oscars. Il s'agira cette fois d'un film d'animation, 7 ans après Fantastic Mr Fox. Au casting vocal: F. Murray Abraham, Bryan Cranston, Greta Gerwig, Jeff Goldblum, Scarlett Johansson, Harvey Keitel, Bill Murray, Edward Norton, Yoko Ono ou encore Tilda Swinton.

Isle of Dogs ne devrait être visible qu'en 2018. Une affiche teaser vient d'être dévoilée, découvrez-la dans notre galerie.

