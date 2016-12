FIRST MAN: Ryan Gosling rejoint Damien Chazelle sur le biopic Neil Armstrong

Damien Chazelle, le réalisateur de Whiplash et de La La Land (qui sortira en France début 2017), est annoncé à la réalisation de First Man depuis un peu plus de deux ans. C'est un projet dont on parle depuis une dizaine d'années, et qui se concentre sur la vie et les sacrifices faits par Neil Armstrong de 1961 à 1969, jusqu'à ce qu'il devienne le premier homme à poser le pied sur la Lune le 21 juillet 1969.

Un acteur est désormais lié à ce projet: il s'agit de Ryan Gosling, que Chazelle vient de diriger dans La La Land. Le scénario a été adapté du livre First Man: The Life Of Neil A. Armstrong de James R. Hansen par Josh Singer, scénariste oscarisé de Spotlight.

