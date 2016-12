BOX-OFFICE FRANCE: vers un succès pour "Your Name" ?

Bide lors de son premier weekend au box-office américain, le blockbuster Passengers parvient à susciter la curiosité lors des premières séances parisiennes de ce mercredi. Le film de SF avec Jennifer Lawrence et Chris Pratt attire 2989 spectateurs dans 21 salles. Mais la performance la plus remarquable se trouve en seconde position: l'anime japonais Your Name, carton au box-office local, brille avec 1107 spectateurs dans 10 salles seulement. Le film de Makoto Shinkai devance largement la comédie Père Fils Thérapie ! qui bénéficie pourtant d'une bien plus large exposition (831 entrées dans 17 salles).

A noter également la solide performance de Fais de beaux rêves de Marco Bellocchio avec Bérénice Béjo: le film attire 501 spectateurs dans 9 salles. Parmi les plus petites sorties, Hédi, un vent de liberté de Mohamed Ben Attia (lire notre entretien) fait des débuts plutôt prometteurs avec 253 spectateurs dans 6 salles seulement.

Source Rentrak France

