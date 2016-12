DÉCÈS: Debbie Reynolds (1932-2016)

L'actrice américaine Debbie Reynolds est décédée. Légende du cinéma américain, Debbie Reynolds trouve son premier rôle au cinéma dans The Daughter of Rosie O'Grady en 1950. Elle est davantage remarquée, la même année, dans la comédie musicale Trois petits mots de Richard Thorpe. Mais c'est pour une autre comédie musicale qu'elle restera immortelle: l'actrice joue aux côtés de Gene Kelly dans le grand classique du genre, Chantons sous la pluie de Stanley Donen et Gene Kelly. L'actrice retrouve Stanley Donen sur Donnez-lui une chance, puis est dirigée par Frank Tashlin (Suzanne découche, L'Habit ne fait pas le moine), Richard Brooks (Le Repas de noces) ou Blake Edwards (Le Démon de midi).

Dans les années 60, elle s'illustre chez Robert Mulligan (Les Pièges de Broadway), Mervyn LeRoy (Mary, Mary) et Vincente Minnelli (Au revoir Charlie), joue dans La Conquête de l'ouest dont les différents segments sont réalisés par John Ford, Henry Hathaway, George Marshall et Richard Thorpe, et reçoit une nomination aux Oscars pour sa prestation dans La Reine du Colorado de Charles Walters. Plus récemment, l'actrice est à l'affiche de Entre ciel et terre d'Oliver Stone ou In & Out de Frank Oz. Elle trouve son dernier rôle à l'écran dans Recherche bad boys désespérément avec Katherine Heigl.

Debbie Reynolds est la mère de l'actrice Carrie Fisher, décédée hier. Elle a reçu un Oscar d'honneur lors de la dernière cérémonie. Debbie Reynolds avait 84 ans.