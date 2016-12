DÉCÈS: Pierre Barouh (1934-2016)

Le parolier, compositeur et acteur français Pierre Barouh est décédé. Pierre Barouh est célèbre notamment pour avoir écrit les paroles de la chanson de Un homme et une femme, sur une musique de Francis Lai. Parmi ses textes de chansons hors cinéma, l'une de ses créations les plus connues est La bicyclette chantée par Yves Montand.

En 1961, il trouve son premier rôle au cinéma dans le film Arrêtez les tambours de Georges Lautner. Il retrouve Lautner l'année suivante sur En plein cirage puis joue dans D'où viens-tu Johnny ? aux côtés de Johnny Hallyday. Barouh apparaît également dans plusieurs films de Claude Lelouch, dont Un homme et une femme, mais aussi Une fille et des fusils, Vivre pour vivre, Il y a des jours... et des lunes ou plus récemment Le Courage d'aimer. Pierre Barouh avait 82 ans.