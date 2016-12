THE PARTY: première image du film britannique en compétition à la Berlinale

The Party est "un comédie londonienne mâtinée de tragédie qui commence comme une fête et se termine avec du sang sur le sol".

Il s'agit du nouveau long métrage réalisé par la Britannique Sally Potter (Orlando). A l'affiche: Cillian Murphy, Emily Mortimer, Patricia Clarkson, Bruno Ganz, Timothy Spall ou encore Kristin Scott Thomas. The Party fait partie des premiers titres annoncés en compétition à la Berlinale cette année. Une première image a été dévoilée, découvrez-la en cliquant ci-dessous.

La Berlinale aura lieu du 9 au 19 février 2017 et sera à suivre en direct sur FilmDeCulte.

