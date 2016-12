BACK FOR GOOD: premières images du film allemand sélectionné à la Berlinale

Angie, star trash de la télé-réalité, a arrêté la drogue et est repartie vivre chez sa mère qu'elle méprise. Elle doit gérer la crise d'adolescence de sa petite sœur et n'a qu'une envie : refaire de la télévision.

Voici le pitch de Back for Good, le premier long métrage de la jeune Allemande Mia Spengler. Il fera l'ouverture de la section Perspectives du Cinéma Allemand, catégorie dédiée à la jeune création allemande dans le cadre de la Berlinale. Des premières images ont été dévoilées, découvrez-les dans notre galerie.

La Berlinale aura lieu du 9 au 19 février 2017 et sera à suivre en direct sur FilmDeCulte.

