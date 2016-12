DÉCÈS: Claude Gensac (1927-2016)

L'actrice française Claude Gensac est décédée. Après avoir débuté sur scène, elle trouve son premier rôle au cinéma dans La Vie d'un honnête homme de Sacha Guitry en 1952. Elle ne réapparait au cinéma qu'une dizaine d'années plus tard, dans Comment épouser un premier ministre avec Jean-Claude Brialy ou Journal d'une femme en blanc de Claude Autant-Lara. En 1967, elle partage l'affiche de la comédie Oscar avec Louis de Funès. Son nom restera indissociable de celui de l'acteur, qu'elle côtoie dans de nombreuses comédies populaires: Les Grandes vacances, Le Gendarme se marie (puis Le Gendarme se balade et Le Gendarme et les gendarmettes), Hibernatus, Jo, L'Avare, L'Aile ou la cuisse ou encore La Soupe aux choux.

Outre ses prestations théâtrales ou ses rôles à la télévision, on revoit l'actrice régulièrement ces dernières années: dans Elle s'en va de Emmanuelle Bercot en mère de Catherine Deneuve, dans Lulu femme nue de Solveig Anspach ou l'an passé dans Baden Baden de Rachel Lang. L'actrice joue son ultime rôle dans Nos années folles, le dernier film de André Téchiné, qui sortira en 2017 au cinéma. Claude Gensac avait 89 ans.