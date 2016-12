DÉCÈS: Carrie Fisher (1956-2016)

L'actrice américaine Carrie Fisher est décédée. Fille de Debbie Reynolds, Carrie Fisher fait sa première apparition au cinéma dans la comédie dramatique Shampoo de Hal Ashby en 1975, aux côtés de Warren Beatty, Julie Christie et Goldie Hawn. Elle explose deux ans plus tard le rôle qui va l'immortaliser: celui de la Princesse Leia dans La Guerre des étoiles. Elle jouera ce rôle culte dans les deux suites L'Empire contre-attaque et Le Retour du Jedi, rôle qu'elle reprend dans Le Réveil de la force sorti l'an passé. Dans les années 80, elle est dirigée par Sidney Lumet dans A la recherche de Garbo, Woody Allen dans Hannah et ses sœurs, Joe Dante dans Les Banlieusards ou encore Rob Reiner dans Quand Harry rencontre Sally.

Dans les années 90 et 2000, elle fait de petites apparitions dans le film d'horreur Scream 3 et les comédies Beautés empoisonnées, Jay & Bob contre-attaquent ou Charlie's Angels: Les anges se déchaînent. Plus récemment, elle joue son propre rôle dans Maps to the Stars de David Cronenberg. Carrie Fisher a par ailleurs scénarisé Bons baisers d'Hollywood, la comédie de Jonathan Demme avec Meryl Streep et Shirley MacLaine. En 2008, Fisher écrit le livre autobiographique Wishful Drinking qu'elle jouera ensuite avec succès sur scène. Elle est annoncée au casting de l'épisode VIII de Star Wars, en salles l'an prochain. Carrie Fisher avait 60 ans.