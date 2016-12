COLO: première image du film de la Portugaise Teresa Villaverde en compétition à la Berlinale

Colo raconte les conséquences du chômage sur une famille portugaise.

Il s'agit du nouveau film de la réalisatrice portugaise Teresa Villaverde, cinq ans après Cisne qui fut sélectionné à la Mostra de Venise. Villaverde a été remarquée entre autres pour Os Mutantes, sélectionné à Cannes en 1998, ou plus récemment pour son film Transe. Colo figure parmi les premiers noms annoncés en compétition à la Berlinale.

Une première image de ce long métrage vient d'être dévoilée. Découvrez-la dans notre galerie.

Source: Berlinale

Et pour ne rien louper de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !