HARMONIUM: l'affiche officielle du drame puissant réalisé par le Japonais Koji Fukada

Dans une discrète banlieue japonaise, Toshio et sa femme Akié mènent une vie en apparence paisible avec leur fille. Un matin, un ancien ami de Toshio se présente à son atelier, après une décennie en prison. A la surprise d'Akié, Toshio lui offre emploi et logis. Peu à peu, ce dernier s’immisce dans la vie familiale, apprend l'harmonium à la fillette, et se rapproche doucement d’Akié.

Révélé par Au revoir l'été, le Japonais Koji Fukada a été sélectionné lors du dernier Festival de Cannes avec Harmonium. Ce drame puissant, qui met notamment en scène Tadanobu Asano, a été primé dans la section Un Certain Regard. Il sortira le 11 janvier en France et c'est un film à ne pas manquer. Pour un premier aperçu, cliquez ici pour retrouver notre critique du film et découvrir sa bande annonce. Son affiche officielle a été dévoilée, découvrez-la dans notre galerie.

Source: Version Originale

