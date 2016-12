Ana, mon amour raconte sept ans dans la vie de Toma et Ana, de jeunes bucarestois modernes et cultivés, au bord de la séparation. Une plongée profonde, parfois drôle, dans les arcanes, charnelles, intellectuelles et affectives, d’un couple contemporain...

Il s'agit du nouveau long métrage du Roumain Calin Peter Netzer, révélé il y a trois ans avec le très bon Mère et fils. Ce film avait remporté l'Ours d'or à la Berlinale. Le cinéaste tentera de briller aussi bien cette année puisque son film fait partie des premiers titres annoncés en compétition cette année ! Ana, mon amour devrait sortir en mai 2017 en France. Découvrez un premier teaser en cliquant ci-dessus.

Et pour ne rien louper de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !