BERLINALE 2017: les affiches officielles dévoilées

L'ours est prêt à conquérir Berlin ! Les affiches officielles de la 67e édition de la Berlinale ont été dévoilées. Découvrez-les dans notre galerie.

La Berlinale aura lieu du 9 au 19 février 2017 et sera à suivre comme chaque année en direct sur FilmDeCulte. Le président du jury sera le Néerlandais Paul Verhoeven.

Une première partie de la compétition a été annoncée, retrouvez ces premiers films en cliquant ici. Le reste de la sélection sera annoncé ultérieurement. Nos pronostics auront-ils vu juste ? Réponse ces prochains jours...

