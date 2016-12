BOX-OFFICE FRANCE: "Star Wars" meilleur démarrage de l'année... mais largement moins bien que l'an passé

Sans surprise, Rogue One: A Star Wars Story a hérité de 1.798.117 spectateurs lors de sa première semaine d'exploitation en France. Il s'agit du meilleur démarrage de l'année devant Deadpool (1.575.661 entrées) et Zootopie (1.556.396 entrées). Ces débuts pétaradants restent néanmoins à relativiser puisque ce spin-off démarre avec... 2 millions de spectateurs en moins que l'épisode "officiel" sorti l'an passé à la même période (et qui avait réuni 3.801.235 spectateurs. Les vacances scolaires profitent au film d'animation Ballerina qui démarre bien avec 542.443 entrées dans plus de 600 salles. Porté par son très bon buzz, l'indé Manchester by the Sea a attiré 108.185 spectateurs dans 162 salles. Il s'agit déjà bien sûr du meilleur score de Kenneth Lonergan en France, qui n'avait connu que des sorties confidentielles. La comédie française Cigarettes et chocolat chaud se prend un peu les pieds dans le tapis avec 64.971 curieux dans 182 salles. Personal Shopper d'Olivier Assayas avec Kristen Stewart obtient une moyenne par copie légèrement supérieure, mais ses débuts restent assez timides (54.203 entrées dans 145 salles). Sils Maria, précédente collaboration Assayas/Stewart, avait débuté à 90.148 spectateurs.

Une large partie des anciennes sorties profite des vacances. Vaiana, la légende du bout du monde progresse de 26.5% (malgré la perte d'une vingtaine de copies) et cumule déjà 2.919.815 entrées en 2 semaines. Les 5.1 millions d'entrées de La Reine des neiges semblent tout à fait atteignables. Plus bas, Sully comme Alliés seront millionnaires dans la semaine. Ma vie de courgette bondit de 66.7% et n'a pas fini d'engranger des entrées: 653.929 spectateurs ont vu ce film depuis sa sortie, il y a 9 semaines.

Source

Et pour ne rien louper de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !