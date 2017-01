OSCARS 2017: les nominations de la guild des costumiers

On connait désormais les nommés à la guilds des meilleurs costumes. Ces nommés sont répartis en 3 sous-catégories: films contemporains, films d'époque et films de science-fiction. Il s'agit d'un solide indicateur en vue des Oscars.

Découvrez les films retenus ci-dessous :

Films contemporains

Absolutely Fabulous: The Movie – Rebecca Hale

Captain Fantastic – Courtney Hoffman

La La Land – Mary Zophres

Lion – Cappi Ireland

Nocturnal Animals – Arianne Phillips

Films d'époque

The Dressmaker – Marion Boyce, Margot Wilson Florence Foster Jenkins – Consolata Boyle Avé César ! – Mary Zophres

Les Figures de l'ombre – Renee Ehrlich Kalfus

Jackie – Madeline Fontaine

Films de science-fiction

Doctor Strange – Alexandra Byrne

Les Animaux fantastiques – Colleen Atwood

Kubo et l'armure magique – Deborah Cook

Miss Peregrine et les enfants particuliers – Colleen Atwood

Rogue One: A Star Wars Story – David Crossman, Glyn Dillion

