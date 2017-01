BOX-OFFICE US: Scorsese et Affleck bident (et sont battus par la réalisatrice de "L'Ultime souper")

Deux films en particuliers se sont pris une bonne douche froide ce weekend au box-office américain. Nouveau long métrage de Ben Affleck, Live By Night était déjà accompagné par une mauvaise rumeur. Après le triomphe aux Oscars d'Argo, Live by Night n'a jamais été considéré où que ce soit lors de la saison des prix - cela ne constitue évidemment pas un indicateur universel mais c'est tout à fait étonnant pour un "gagnant sortant". Le long métrage, dont la sortie a été élargie à près de 3000 salles ce weekend, est un flop avec 5.4 millions de dollars au compteur. Son budget est estimé à 65 millions de dollars. Le nouveau Martin Scorsese n'est pas mieux loti. Pour sa sortie élargie à plus de 700 écrans, le long métrage végète à 1.9 million de dollars. Parmi les longs métrages de fiction du cinéaste, cela pourrait être son plus gros échec depuis Kundun, il y a 20 ans. Le succès de la semaine parmi les nouveautés est le thriller horrifique The Bye Bye Man avec Carrie-Ann Moss et Faye Dunaway. Ce long métrage, qui n'a coûté que 7.4 millions, a récolté 13.4 millions de dollars dans 2200 salles. A noter qu'il a été réalisé par Stacy Title, qu'on avait un peu perdue de vue depuis son premier film, L'Ultime souper il y a 22 ans.

Parmi les anciennes sorties, Les Figures de l'ombre confirme son succès. Le film termine premier du weekend et ne recule que de 10.4% (il cumule 54.8 millions en un mois d'exploitation). Alors que le film est davantage diffusé de semaine en semaine, La La Land progresse vers le sommet. La comédie musicale arrive 2e et en est à 74 millions de dollars en 6 semaines d'exploitation. Si le film est un succès, Vaiana, la légende du bout du monde termine sa carrière bien loin de La Reine des neiges: 231 millions en deux mois contre 400 millions en fin de carrière pour La Reine....

Source

Et pour ne rien louper de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !