KEEPER OF DARKNESS: premières images du film d'horreur hongkongais sélectionné à Gérardmer

Malfrat à la petite semaine le jour et exorciste la nuit, Fat n’a nul besoin d’eau bénite, ni de crucifix pour pratiquer ses exorcismes : en s’immisçant dans les vies antérieures des esprits, il peut comprendre leurs douleurs passées pour mieux les convaincre d’oublier leurs rancœurs et se réincarner en paix. L’un de ses exorcismes peu ordinaires est un jour filmé, puis posté sur la toile où il obtient des milliers de vues, faisant instantanément de Fat celui dont toute la ville parle. Mais cette vidéo attire également sur Fat l’attention d’un esprit vengeur au passé violent qu’il va devoir affronter...

Voici le pitch de Keeper of Darkness, nouveau film du réalisateur hongkongais Nicky Cheung. Cheung a d'abord été remarqué en tant qu'acteur, notamment chez Johnnie To ou Dante Lam. Keeper of Darkness sera diffusé hors compétition lors du prochain Festival du Film Fantastique de Gérardmer, qui aura lieu du 25 au 29 janvier. Pour tout savoir sur la sélection, retrouvez notre dossier ici. Et pour découvrir des premières images de ce film, rendez-vous dans notre galerie...

Source

Pour ne rien louper de nos news, dossiers, critiques et entretiens consacrés au Festival de Gérardmer, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !