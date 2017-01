FESTIVAL KINOTAYO 2017: le palmarès dévoilé

Le palmarès de la 11e édition du Festival Kinotayo, manifestation dédiée au cinéma japonais contemporain, a été dévoilé.

Le Soleil d'or du meilleur long métrage a été décerné ex-aequo au magnifique film-fleuve Happy Hour de Ryusuke Hamaguchi et au documentaire Oyster Factory de Kazuhiro Soda.

Le prix du jury est lui allé à Bangkok Nites de Katsuya Tomita, qui sera prochainement distribué en France par Survivance.

Enfin, le prix de la meilleure image a récompensé The Actor de la Japonaise Satoko Yokohama.

Le Festival Kinotayo se poursuit désormais à la Maison de la Culture du Japon et en régions. Toutes les infos ici ! Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !