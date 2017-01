WILDE MAUS: premières images de la comédie noire autrichienne en compétition à la Berlinale

Georg, la cinquantaine, est un critique musical établi. Suite à une politique d'austérité, il perd son travail. Il décide alors de se venger de son patron...

Voici le pitch de Wilde Maus, premier long métrage de l'Autrichien Josef Hader. Le réalisateur joue le rôle principal de cette comédie noire aux côtés d'un des visages bien connus du cinéma germanophone contemporain, Georg Friedrich. Wilde Maus sera présenté en compétition lors de la prochaine Berlinale qui aura lieu du 9 au 19 février. Découvrez des premières images du film dans notre galerie.

