Festival de Gérardmer 2017: notre dossier

Festival de Gérardmer, 24e édition ! La sélection vient d'être dévoilée. Le Festival sera à suivre comme tous les ans sur FilmDeCulte. Gros plan sur les films retenus !

COMPÉTITION

Quels seront les temps forts du Festival de Gérardmer ? La 24e édition débutera par un gros morceau avec la projection en ouverture et en compétition du nouveau thriller de M.Night Shyamalan, Split. James McAvoy et la jeune Anya Taylor-Joy (la révélation de The Witch) sont à l'affiche de ce film au sujet duquel on imagine, comme à chaque Shyamalan, qu'il vaut mieux en savoir le moins possible. Parmi les autres prétendants au Grand Prix, on surveillera notamment le Britannique The Girl with All the Gifts de Colm McCarthy, un film de SF avec Glenn Close et Gemma Arterton accompagné d'une bonne rumeur et qui se concentre autour d'un groupe d'enfants immunisés contre un virus qui dévaste le reste de l'humanité. Autre gros buzz, le film fantastique Under the Shadow du Britannique d'origine iranienne Babak Anvari, qui raconte une histoire de lieux hantés durant la guerre entre l'Iran et l'Irak, dans les années 80. Remarqué avec les très singuliers La Secrétaire et Fur, l'Américain Steven Shainberg revient avec Rupture, un thriller qui met en scène la Suédoise Noomi Rapace dans la peau d'une mère célibataire tentant de se libérer de la mystérieuse organisation qui l'a enlevée. Après avoir enchanté Gérardmer avec son Trollhunter, le Norvégien Andre Ovredal a tourné le thriller horrifique The Autopsy of Jane Doe, avec Brian Cox et Emile Hirsch jouant un père et son fils qui travaillent ensemble à la morgue et reçoivent le corps d’une mystérieuse inconnue.

L'Espagnol Mateo Gil, scénariste pour Amenabar, signe avec Realive un film de SF sur un homme gravement malade qui décide d'être cryogénisé. Parmi les films plus farceurs, citons Clown de Jon Watts, remarqué avec le sympathique thriller Cop Car. Ce film produit par Eli Roth raconte l'histoire d'un clown particulièrement creepy. Orgueil et préjugés et zombies de Burr Steers, adapté du best-seller parodique de Seth Grahame-Smith, a son pitch dans le titre. On l'appelle Jeeg Robot de Gabriele Mainetti est un film de super-héros italien porté par un bon buzz. Enfin, Grave de Julia Ducourneau continue sa tournée des festivals qui jusqu'ici a été couronnée de succès.

HORS COMPÉTITION

L'un des événements hors compétition devrait être la projection du Secret de la chambre noire, le nouveau long métrage du maître Kiyoshi Kurosawa auquel un hommage spécial sera réservé. Ce mystère fantomatique a été tourné en France, avec Tahar Rahim, Olivier Gourmet et Constance Rousseau. Parmi les films à surveiller, citons la comédie noire britannique Prevenge de Alice Lowe au pitch diabolique (une future mère est persuadée que son enfant à venir la pousse au meurtre), le film d'horreur canadien The Void de Steven Kostanski & Jeremy Gillespie sur un officier qui tombe sur un hôpital abandonné au personnel inquiétant ou encore l'anthologie Holidays au principe ludique (un court = une fête du calendrier) et au casting de réalisateurs prometteurs (entre autres Sarah Adina Smith ou Nicolas McCarthy). Côté Asie, deux ovnis au programme avec le thriller fantastique malaisien Interchange (une enquête sur une série de crimes bizarres dans une ville pleine de secrets) et le film d'horreur hongkongais Keeper of the Darkness de Nick Cheung et son récit d'exorcisme.

Remarqués avec le formellement inventif Paranormal Activity 3, Henry Joost & Ariel Schulman signent avec Viral un film d'horreur sur un virus qui a décimé la population et transformé les humains en monstres. Côté France, deux films sont au programme hors compétition: le thriller Sam Was Here de Christoph Deroo (sur un démarcheur qui se heurte à une population hostile dans le désert américain) et le film fantastique Seuls de David Moreau (sur une bande de jeunes qui se retrouvent dans un monde qui semble vidé de toute présence humaine). Le film de possession Incarnate avec Carice van Houten et Aaron Eckhart fera la clôture du festival. Avant cela, parmi les gros morceaux, sera projeté Underworld : Blood Wars de Anna Foerster, nouveau chapitre de la saga fantastique menée par Kate Beckinsale.

Comme chaque année, des documentaires seront à l'honneur à Gérardmer. David Lynch : The Art of Life de Jon Nguyen revient sur la jeunesse et les influences du réalisateur culte tandis que Fear Itself de Charlie Lyne est un essai fétichiste sur l'horreur à travers une large sélection de longs métrages. La nuit décalée proposera le très beau The Lure, récit de sirènes chantantes et sanglantes par la Polonaise Agnieszka Smoczynska, et Terra Formars du Japonais Takashi Miike, avec une équipe envoyée sur Mars pour affronter des cafards mutants - tout un programme. Enfin, outre les courts métrages, trois pépites du genre seront à (re)découvrir sur grand écran: L'Enfer des zombies du toujours croquignolet Lucio Fulci et le diptyque culte Phantasm et Phantasm II de Don Coscarelli.

Le Festival de Gérardmer sera à suivre en direct sur FilmDeCulte, du 25 au 29 janvier. Retrouvez la sélection ci-dessous :

Compétition

Split, M. Night Shyamalan - ouverture

Clown, Jon Watts

Grave, Julia Ducournau

On l'appelle Jeeg Robot, Gabriele Mainetti

Under the Shadow, Babak Anvari

Rupture, Steven Shainberg

The Girl with All the Gifts, Colm McCarthy

Orgueil et préjugés et zombies, Burr Steers

Realive, Mateo Gil

The Autopsy of Jane Doe, Andre Ovredal

Hors compétition

Fear Itself, Charlie Lyne

David Lynch, the Art of Life, Jon Nguyen, Rick Barnes & Olivia Neergaard-Holm

Holidays, Collectif

Sam Was Here, Christophe Deroo

Prevenge, Alice Lowe

Keeper of Darkness, Nick Cheung

Interchange, Dain Iskandar Said

The Void, Steven Kostanski & Jeremy Gillespie

Viral, Henry Joost & Ariel Schulman

Underworld: Blood Wars, Anna Foerster

Seuls, David Moreau

Incarnate, Brad Peyton - clôture

Le Secret de la chambre noire, Kiyoshi Kurosawa

Classiques (en version remasterisée)

L'Enfer des zombies, Lucio Fulci

Phantasm, Don Coscarelli

Phantasm II, Don Coscarelli

La Nuit décalée

The Lure, Agnieszka Smoczynska

Terra Formars, Takashi Miike

Hommage à Kiyoshi Kurosawa

Charisma

Séance

Kaïro

Loft

Retribution

Real

Vers l'autre rive

Courts métrages

Limbo de Konstantina Kotzamani

Le Plan de Pierre Teulieres

Marée basse d’Adrien Jeannot

Margaux des Films de la Mouche aka Joséphine Hopkins, Rémy Barbe & Joseph Bouquin

Please Love Me Forever de Holy Fatma

Le jury compétition

Jean-Paul Rouve - président

Louis Leterrier

Olivier Baroux

Hervé Hadmar

Marc Herpoux

Olivier Coursier

Simon Buret

Audrey Fleurot

Florence Loiret Caille

Le jury courts métrages

Xavier Palud - président

Thomas Salvador

Nicolas Bary

Constance Rousseau

Swann Arlaud

Source: Festival de Gérardmer

