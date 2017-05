Un chauffeur de taxi aide un journaliste allemand à couvrir le soulèvement de Gwangju, mouvement protestataire survenu au début des années 80.

Voici le pitch de A Taxi Driver, réalisé par le Coréen Jang Hun. Ce long métrage, inspiré d'une histoire vraie, met en scène le Coréen Song Kang-Ho et l'Allemand Thomas Kretschmann. A Taxi Driver sortira dans le courant de l'été en Corée. Un premier teaser vient d'être dévoilé. Pour le découvrir, cliquez ci-dessus !

