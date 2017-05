THE BATTLESHIP ISLAND: une affiche teaser spectaculaire pour le film coréen

Durant la colonisation japonaise, 400 Coréens, enrôlés de forces pour travailler à la mine de l'île d'Hashima, tentent de s'échapper.

Voici le pitch du Coréen The Battleship Island, nouveau film de Ryoo Seung-Wan après le succès de son thriller Veteran. The Battleship Island sortira en juillet prochain en Corée. Une première affiche teaser assez spectaculaire vient d'être dévoilée. Pour découvrir ce visuel, rendez-vous dans notre galerie !

