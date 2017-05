À une centaine de kilomètres de Kaboul, Salim Shaheen, l'acteur-réalisateur-producteur le plus populaire et prolifique d’Afghanistan, est venu projeter quelques-uns de ses 110 films et tourner le 111ème au passage. Ce voyage dans lequel il a entraîné sa bande de comédiens, tous plus excentriques et incontrôlables les uns que les autres, est l'occasion de faire la connaissance de cet amoureux du cinéma, qui fabrique sans relâche des films de série Z dans un pays en guerre depuis plus de trente ans...

Voici le pitch de Nothingwood, un documentaire réalisé par la Française Sonia Kronlund. Nothingwood vient d'être dévoilé à Cannes, dans le cadre de la Quinzaine des Réalisateurs. Ce film sortira le 14 juin en France. Découvrez sa bande annonce en cliquant ci-dessus !

