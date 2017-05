L’extraordinaire histoire vraie d’une amitié inattendue, à la fin du règne marquant de la Reine Victoria. Quand Abdul Karim, un jeune employé, voyage d’Inde pour participer au jubilé de la reine Victoria, il est surpris de se voir accorder les faveurs de la Reine en personne. Alors que la reine s’interroge sur les contraintes inhérentes à son long règne, les deux personnages vont former une improbable alliance, faisant preuve d’une grande loyauté mutuelle que la famille de la Reine ainsi que son entourage proche vont tout faire pour détruire...

Voici le pitch de Victoria and Abdul, le nouveau long métrage réalisé par le Britannique Stephen Frears. Frears retrouvera t-il la forme après le lourd échec de The Program ? Le cinéaste retrouve Judi Dench qui elle reprend son rôle de La Dame de Windsor qu'elle a joué il y a 20 ans. Victoria and Abdul, qui devrait sortir chez nous sous le titre Confident royal, arrivera en salles le 4 octobre. Découvrez une première bande annonce en cliquant ci-dessus.

