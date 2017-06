ANNETTE: Michelle Williams remplace Rooney Mara dans la comédie musicale de Leos Carax

Cela fait maintenant quelque temps que nous vous parlons du nouveau film du réalisateur français Leos Carax, cinq ans après Holy Motors. Ce film s'intitule Annette, et il s'agit d'une comédie musicale.

Rooney Mara, initialement annoncée au casting, ne ferait plus partie du projet. C'est Michelle Williams qui la remplace. Elle aura notamment pour partenaire Adam Driver. Le pitch: un comédien de stand-up se retrouve seul avec sa fille de 2 ans après la mort de son épouse, qui était une chanteuse d'opéra. Sa fille a un mystérieux don...

Le tournage d'Annette devrait débuter cet été.

Source

