FESTIVAL DE LA ROCHELLE 2017: la (très belle) sélection dévoilée !

La 45e édition du Festival de la Rochelle aura lieu du 30 juin au 9 juillet. Et comme d'habitude, sa sélection est gargantuesque.

Une très large sélection d'avant premières est au menu. Parmi celles-ci, la Palme d'or The Square de Ruben Östlund, le Grand Prix 120 battements par minute de Robin Campillo et d'autres Cannois tels que Vers la lumière de Naomi Kawase, Faute d'amour d'Andrei Zviaguintsev, Happy End de Michael Haneke, Un beau soleil intérieur de Claire Denis ou encore la Caméra d'or Jeune femme de Léonor Serraille. Le public pourra également découvrir en première française l'Ours d'or On Body and Soul de Ildikó Enyedi et d'autres films de la Berlinale tels que Colo de Teresa Villaverde, Une femme fantastique de Sebastian Lelio ou l'Ours d'or du meilleur premier film, Été 93 de Carla Simon.

Des hommages seront rendus à des figures du cinéma d'auteur contemporain tels que le Français Laurent Cantet, le Japonais Katsuya Tomita (qui dévoilera Bangkok Nites), le Roumain Andrei Ujica, l'Allemand Volker Schlöndorff et le Colombien Ruben Mendoza. Des rétrospectives seront consacrées à Andrei Tarkovski, Alfred Hitchcock et Michael Cacoyannis. Un focus sera dédié au cinéma israélien contemporain en 16 films et des classiques restaurés seront également au programme.

Rendez-vous donc à la Rochelle ! Tous les détails sur la programmation en cliquant ici.

