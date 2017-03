THE SQUARE: première image du nouveau film signé Ruben Östlund

Un directeur de musée, responsable d'un lieu d'exposition qui accueille une installation d'un genre bien particulier, travaille avec une agence de relations publiques qui est censée créer le buzz. Mais les choses ne vont pas se passer comme prévu...

Voici le curieux pitch du nouveau film du Suédois Ruben Östlund, intitulé The Square. Ruben Östlund a notamment été remarqué avec Snow Therapy, qui avait attiré 200.000 spectateurs lors de sa sortie française. The Square devrait être visible lors du second semestre 2017. Une première image vient d'être dévoilée, découvrez-la dans notre galerie.

