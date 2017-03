Francisco Paesa, ex agent secret espagnol, est engagé pour résoudre une affaire de détournement d’argent risquant d’entrainer un scandale d’Etat. L’homme y voit l’opportunité de s’enrichir tout en se vengeant du gouvernement qui l'a trahi par le passé. Débute alors l’une des plus incroyables intrigues politiques et financières de ces dernières années : l’histoire vraie d’un homme qui a trompé tout un pays et fait tomber un gouvernement...

Voici le pitch de L'Homme aux mille visages, le nouveau thriller réalisé par Alberto Rodriguez. Rodriguez a été révélé il y a 3 ans avec le succès surprise La Isla minima qui a dépassé les 300.000 spectateurs en France. Son nouveau film sortira chez nous le 12 avril. Découvrez sa bande annonce en cliquant ci-dessus.

