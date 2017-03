BOX-OFFICE FRANCE: Kev Adams atomisé par bébé aux 1eres séances Paris

Baby Boss a régné sans partage lors des premières séances parisiennes de ce mercredi. Le film d'animation a réalisé un excellent démarrage avec 4154 entrées dans 23 salles. Il laisse à distance Ghost in the Shell qui, néanmoins, réussit ses débuts avec 1987 entrées dans 25 salles. Le podium est plus mollement complété par la comédie Telle mère, telle fille qui compte 910 spectateurs dans 19 salles. Orpheline d'Arnaud Des Pallières avec Adèle Exarchopoulos et Adèle Haenel commence honnêtement avec 606 spectateurs dans 14 salles. La douche froide est pour Gangsterdam, la comédie réactionnaire avec Kev Adams, qui n'hérite que de 428 spectateurs dans 14 salles. Pour comparaison, Pris de court avec Virginie Efira fait mieux (495 spectateurs) avec... 2 fois moins de salles (7 copies).

Félicité d'Alain Gomis suit avec 258 spectateurs dans 7 salles, qui, dans un même nombre de copies, devance A United Kingdom (227 entrées). La dernière place est occupée par le documentaire Pourvu qu'on m'aime, qui compte 5 spectateurs sur 1 copie.

Source Rentrak France

