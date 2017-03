FESTIVAL DU FILM POLICIER DE BEAUNE 2017: gros plan en images sur la compétition Sang Neuf

Le coup d'envoi Festival du Film Policier de Beaune a été donné ce mercredi. Nous vous proposions hier un gros plan en images sur sa compétition principale. Focus aujourd'hui sur la compétition Sang neuf, plus particulièrement dédiée aux nouveaux noms du polar et du thriller. Qui succèdera à Les Ardennes du Belge Robin Pront, couronné l'an passé ? 6 longs métrages figurent en compétition, et seront départagés par le jury présidé par le Français Jacques Weber.

Retrouvez la liste des 6 films retenus ci-dessous, et découvrez-les en images dans notre galerie. Le Festival du Film Policier de Beaune a lieu du 29 mars au 2 avril.

KILLING GROUND Damien Power (Australie)

MEAN DREAMS Nathan Morlando (États-Unis & Canada)

OLD STONE Johnny Ma (Canada & Chine)

QUE DIOS NOS PERDONE Rodrigo Sorogoyen (Espagne)

THE TRUTH LIES IN HEAVEN Roberto Faenza (Italie)

WÙLU Daouda Coulibaly (France, Sénégal, Mali)

