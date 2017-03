WE THE WORKERS: gros plan sur le film-fleuve chinois sélectionné au Cinéma du Réel

De 2009 à 2015, Huang Wenhai suit le travail d’activistes et de juristes qui défendent non sans risques les droits des travailleurs dans plusieurs régions de Chine. Aussi endurant qu’eux, il alterne les moments publics avec les coulisses intimes dans les appartements de ceux qui, anciens ouvriers, sacrifient aujourd’hui leur vie familiale. Entamé sur le quotidien de Peng Jiayong, qui quitte son appartement de Guangzhou pour se rendre au Centre du Travail de Haige, le portrait s’élargit en un récit plus ample, trépidant à mesure que pressions, arrestations et violences entravent ses actions.

Voici le pitch de We The Workers, documentaire-fleuve de 3 heures réalisé par le Chinois Wenhai Huang (qui a auparavant collaboré avec son compatriote Wang Bing). Ce film est diffusé aujourd'hui dans le cadre de la compétition internationale du Festival Cinéma du Réel. Des premières images de We The Workers ont été dévoilées, découvrez-les dans notre galerie...

