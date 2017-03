THE KIND WORTH KILLING: Amber Heard dirigée par Agnieszka Holland ?

La réalisatrice polonaise Agnieszka Holland (lire notre entretien) vient d'être récompensée à la Berlinale pour son curieux thriller Pokot. Elle aurait un autre thriller en projet, en anglais cette fois, et intitulé The Kind Worth Killing. Il s'agit d'une adaptation d'un roman écrit en 2015 par Peter Swanson, adapté en scénario par Christopher Kyle (K-19, Alexandre).

Le pitch: Lily est une tueuse. Elle rencontre Ted lors d'un vol de nuit entre Londres et Boston. Ted avoue avoir pensé à assassiner sa femme infidèle. Lily lui propose son aide. Les deux vont former une association à la fois étrange et tordue, et planifient la disparition l'épouse de Ted...

Une actrice serait pressentie pour le rôle principal: il s'agirait d'Amber Heard, révélée il y a quelques année par All the Boys Love Mandy Layne, et vue depuis dans The Ward de John Carpenter, Magic Mike XXL ou Danish Girl.

Source

