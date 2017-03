BOX-OFFICE FRANCE: "La Belle et la Bête" écrase tout, Lelouch s'effrondre

La Belle et la Bête a, sans surprise, réalisé un démarrage canon cette semaine au box-office français. Le blockbuster imposé sur près de 700 écrans hérite de 1.281.588 spectateurs. Sage femme avec Catherine Deneuve et Catherine Frot reste loin derrière, mais ses 331.125 entrées dans 446 salles constituent un démarrage correct. La comédie Going To Brazil passe elle inaperçue avec 43.376 entrées dans près de 200 salles.

Parmi les anciennes sorties, tous les films subissent le contre-coup du Printemps du cinéma, qui avait boosté les entrées la semaine passée. Mais ce n'est pas la seule explication: lorsque Chacun sa vie de Claude Lelouch dégringole de 75.9% (!) alors qu'il gagne une quarantaine de copies, c'est probablement parce que son bouche-à-oreille est désastreux. Le buzz Grave ne prend pas des masses: le film chute de 61.7% et n'en est qu'à 86.189 entrées en 2 semaines.

