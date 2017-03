FREE FIRE: une belle série d'affiches pour le film d'action de Ben Wheatley

L'histoire se situe à Boston en 1978. Dans un entrepôt déserté, Justine dérange une rencontre entre deux Irlandais et un gang de vendeurs d'armes...

Voici le point de départ de Free Fire le mix de thriller et action réalisé par le Britannique touche-à-tout Ben Wheatley (Kill List, Touristes, High Rise). A l'affiche: Brie Larson, Cillian Murphy ou encore Armie Hammer. Free Fire sortira en France le 14 juin. De belles affiches teaser ont été mises en ligne pour patienter, découvrez-les dans notre galerie.

