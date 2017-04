FESTIVAL DU FILM POLICIER DE BEAUNE 2017: le palmarès

Le palmarès du Festival du Film Policier de Beaune a été dévoilé.

C'est le Suédois Le Caire Confidentiel (The Nile Incident) de Tarik Saleh, déjà Grand Prix de la compétition internationale à Sundance cette année, qui a été couronné par le jury de Jean-Paul Rappeneau. Le pitch: Le Caire, quelques semaines avant la révolution égyptienne de 2011. Une chanteuse de club est assassinée dans une chambre de l’hôtel Nile Hilton. Noredin, un inspecteur de police corrompu, est chargé d’enquêter sur le meurtre. Petit à petit, il réalise que les coupables pourraient être liés à la garde rapprochée du Président. Il décide alors de changer de camp, en prenant délibérément parti en faveur des laissés pour-compte du régime... Le Caire Confidentiel sortira en France le 12 juillet 2017, découvrez des premières images de ce film dans notre galerie.

Le prix du jury est allé ex-aequo à l'Autrichien Cold Hell (Die Hölle) de Stefan Ruzowitzky et à l'Espagnol La Colère d'un homme patient de Raúl Arévalo. Cold Hell raconte l'histoire de Özge, une jeune femme d’origine turque, qui est témoin d’un meurtre sauvage. Le principal suspect, un tueur en série qui se réclame de l’islam, est convaincu qu’Özge l’a vu et qu’elle pourrait le reconnaître. Découvrez des premières images de ce film dans notre galerie. La Colère d'un homme patient, également lauréat du prix de la critique, raconte l'histoire d'un homme qui attend huit ans pour se venger d’un crime que tout le monde a oublié. Ce film sortira le 26 avril, découvrez des premières images dans notre galerie.

Le prix de la compétition Sang neuf est lui allé à l'Espagnol Que dios nos perdone de Rodrigo Sorogoyen. Le pitch: Madrid, durant l’été 2011. La crise économique ébranle la société et provoque la naissance du mouvement des Indignés. Des milliers de pèlerins débarquent dans la capitale espagnole pour y accueillir le Pape. C’est dans ce contexte que les policiers Alfaro et Velarde ont pour mission d’arrêter de manière “discrète” un assassin présumé...

Les films primés sont repris aujourd'hui au festival. Tous les détails sur le site officiel !

