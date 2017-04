FESTIVAL CINÉMA DU RÉEL 2017: le palmarès

Le palmarès du Festival Cinéma du Réel, dédié au cinéma documentaire, a été dévoilé.

Le Grand Prix de la compétition internationale a été attribué à Maman Colonelle du Congolais Dieudo Hamadi (lire notre entretien). Ce film poignant raconte le quotidien de la Colonelle Honorine, qui travaille au sein de la police congolaise où elle est chargée de la protection des enfants et de la lutte contre les violences sexuelles. Retrouvez notre critique du film en cliquant ici.

Le prix Joris Ivens, qui récompense le meilleur premier film, est allé au Syrien On the Edge of Life de Yaser Kassab. Il s'agit d'un journal filmé autour du cinéaste réfugié en Turquie, et qui communique via Skype avec ses parents.

Le Prix de l'Institut Louis Marcorelles, qui récompense le meilleur film français, a été remporté par Derniers jours à Shibati de Hendrick Dusollier. Pendant plus d’un an, le cinéaste est venu documenter le démantèlement progressif du dernier vieux quartier de l’immense ville de Chongqing.

Retrouvez le palmarès complet en cliquant ici. Les films primés sont repris aujourd'hui au festival.

