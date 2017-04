JEUNESSE DE SHANGHAI: première image du nouveau doc de Wang Bing

Ils ont entre 16 et 18 ans. Originaires d’un village du Yunnan, ils ont migré dans la banlieue industrielle de Shanghai. Ils travaillent dans des usines et vivent isolés dans de minuscules studios. Seul Internet leur permet de garder un semblant de lien social...

Voici le pitch de Jeunesse de Shanghai, le nouveau long métrage du Chinois Wang Bing (A l'ouest des rails, Le Fossé). Ce film serait actuellement en post-production, alors que le précédent long métrage de Wang, Bitter Money, n'est pas encore sorti en France. Une première image de Jeunesse de Shanghai a été dévoilée, découvrez-la dans notre galerie.



