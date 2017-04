A GENTLE CREATURE: premières images du nouveau Sergei Loznitsa

On vous en parlait fin 2015: le réalisateur ukrainien Sergei Loznitsa travaille sur son troisième long métrage de fiction après My Joy et Dans la brume. Ce nouveau film s'intitule A Gentle Creature et il s'agit d'une libre adaptation de La Douce de Dostoïevski.

Le pitch: une femme vit seule à la périphérie d'un village en Russie. Un jour, elle reçoit un colis qu'elle a envoyé à son mari incarcéré, marqué «retour à l'expéditeur». Choquée et désorientée, elle n'a d'autre choix que de se rendre à la prison, dans une région éloignée du pays, à la recherche d'une explication.

My Joy et Dans la brume ont tous les deux été sélectionnés en compétition à Cannes. A Gentle Creature suivra t-il le même chemin ? En attendant, découvrez deux premières images du film dans notre galerie.

Source

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !