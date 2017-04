BOX-OFFICE US: flop pour "Ghost in the Shell"

Cela fait des années qu'on entend parler d'un projet d'adaptation hollywoodienne du Japonais Ghost in the Shell. Le film est enfin sorti ce weekend outre-Atlantique (et mercredi dernier chez nous). A l'arrivée: un échec artistique et un bide au box-office américain. Le blockbuster, doté d'un budget de 110 millions de dollars, échoue avec seulement 19 millions récoltés dans 3440 salles. Le meilleur démarrage parmi les nouveautés de la semaine est pour Baby Boss qui occupe la première place du classement avec 49 millions de dollars dans 3773 salles. Le film aurait coûté 125 millions de dollars. Sortie plus modeste (sur 500 écrans), The Zookeeper's Wife avec Jessica Chastain obtient une moyenne par copie correcte avec 3.3 millions de dollars - mais son budget est estimé à 20 millions.

Parmi les anciennes sorties, La Belle et la Bête continue d'amasser les dollars et flirte déjà avec les 400 millions de dollars en 3 semaines seulement. Autre resucée, Kong: Skull Island a eu moins de chance et n'a pas vraiment décollé avec 147.8 millions de dollars en un mois alors que le film a coûté 185 millions.

