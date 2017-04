Pologne, 1990. La première année de liberté, mais aussi de l'incertitude pour l'avenir. Dans ce contexte, quatre femmes de différents âges décident qu'il est temps pour elles de satisfaire leurs désirs...

United States of Love est le nouveau film du jeune Polonais Tomasz Wasilewski (Ligne d'eau). Ce très beau long métrage a reçu le prix du meilleur scénario l'an passé à la Berlinale. Notre entretien avec le réalisateur sera bientôt en ligne. United States of Love sort ce mercredi en salles. Découvrez notre critique du film ici et sa bande annonce en cliquant ci-dessus.

