BODY ELECTRIC: premières images d'un film queer brésilien

Nouveau venu à Sao Paulo, Elias occupe ses journées entre son travail dans une usine de tissu et ses rencontres avec d'autres hommes. La fin d'année approchant, le travail d'Elias s'intensifie, et il se retrouve de plus en plus pris au piège au sein de l'usine. Le jeune homme tente de trouver sa place et de se faire de nouvelles relations...

Voici le pitch de Body Electric, premier long métrage du Brésilien Marcelo Caetano. Caetano s'est notamment distingué comme collaborateur de sa compatriote Anna Muylaert sur D'une famille à l'autre. Body Electric a été dévoilé en début d'année au Festival de Rotterdam. Découvrez des premières images de ce film dans notre galerie.

