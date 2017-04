Ingrid, jeune femme mentalement instable, devient obsédée par Taylor, spécialisée dans les réseaux sociaux et dont la vie semble parfaite. Un jour, Ingrid décide de rencontrer Taylor "dans la vraie vie". Son comportement devient alors bizarre et de plus en plus dangereux...

Voici le pitch de Ingrid Goes West, premier long métrage de l'Américain Matt Spicer. Ingrid Goes West a été remarqué en début d'année en compétition du Festival de Sundance. A l'affiche: Aubrey Plaza et Elizabeth Olsen. Une première bande annonce prometteuse vient d'être dévoilée, découvrez-la en cliquant ci-dessus !

Ingrid Goes West sortira le 4 août aux États-Unis.

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !