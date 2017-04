PARASITE: premières infos sur le prochain Bong Joon-Ho

Alors que l'on devrait découvrir son nouveau film, intitulé Okja, ces prochains mois, le cinéaste coréen Bong Joon-Ho a un nouveau projet. Celui-ci s'intitule Parasite. Son pitch reste secret: on sait seulement que ce film racontera l'histoire d'une famille confrontée à d'inquiétants troubles.

Un acteur a été annoncé au casting de ce long métrage: il s'agit de la star coréenne Song Kang-Ho, acteur fétiche du réalisateur qui l'a déjà dirigé sur Memories of Murder, The Host et Snowpiercer. Parasite devrait être visible en Corée courant 2018. Pour patienter, (re)découvrez le teaser de Okja en cliquant ici.

