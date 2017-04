Un jour, Itsumi Shiraishi est retrouvée morte au lycée pour jeunes filles de Seibo Maria. Elle est tombée du toit du lycée. Itsumi, qui était enviée par tout le monde, était également à la tête du club de littérature du lycée. S'est-elle suicidée ou a t-elle été assassinée ? La rumeur enfle: la coupable appartiendrait au club de littérature. Une amie d'Itsumi, Sayuri, dirige désormais le club. Lors de rencontres régulières, les membres du club se lisent des histoires écrites par elles-mêmes et dont le thème commun est : "la mort de Itsumi Shiraishi"...

Voici le pitch de Girls in the Dark, nouveau long métrage du réalisateur japonais Saiji Yakumo. Nous vous présentions l'automne dernier l'affiche très sucrée de ce film, retrouvez-la en cliquant ici. Girls in the Dark vient tout juste de sortir au Japon et sa bande annonce est assez prometteuse. Pour la découvrir, cliquez ci-dessus !

